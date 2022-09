 Un journaliste de RTL info a passé 36 heures dans une prison neuve, avec 55 magistrats: voici ce qu'il en retient

Au nord de Bruxelles, la nouvelle prison de Haren doit ouvrir ses portes à la fin du mois de septembre. Une prison moderne, avec des régimes carcéraux différents et une organisation spécifique, loin des visions traditionnelles des prisons "anciennes". Ce week-end, 55 magistrats volontaires ont été enfermés pour expérimenter la vie des futurs 1.200 prisonniers qui seront détenus dans l'établissement.

36h en cellule, que retenez-vous ?

"C'était très intéressant, mais aussi stressant et difficile. Le plus dur, c'est forcément l'enfermement. Samedi, j'ai passé 12 heures sur 15 dans ma cellule. C'est bien simple: vous faites 7 pas en avant, vous arrivez contre la porte. Vous faites 7 pas en arrière et vous arrivez contre le lit, près de la fenêtre. Et vous le faites pendant des heures, car il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. J'ai lu, j'ai écouté la radio, c'est ce qui vous relie à l'extérieur.

Le bruit des chaussures des agents pénitentiaires dans les escaliers

Et puis il y a les bruits. La soufflerie constante qui reste dans la tête. Le frigo qui se met en route. Les portes qui s'ouvrent, les chaussures des agents pénitentiaires dans les escaliers.

Enfin, très vite, vous réalisez que finalement, tout ce que vous pourrez faire, c'est parce que quelqu'un décide que vous pourrez le faire, et ça arrivera quand il l'aura décidé. Et ça, c'est assez interpellant, tout comme le stress de manquer quelque chose dans le timing, comme raté le café qui est servi entre 6h45 et 6h55, ou les 'sorties préau' qui permettent de s'aérer.

Qu'en pensent les magistrats ?

"Je suis content d'être dehors", nous a confié Damien Vandermeersch, magistrat et professeur de droit pénal à l'UCLouvain. "Or, c'est différent des vrais détenus, car moi, quand je suis rentré, je savais que je sortirais le lendemain. Et ma femme et mes enfants, je ne me suis pas posé la question, ils seront toujours là quand je rentrerai. Et je n'ai pas perdu mon travail. Donc oui, la prison, c'est costaud, c'est lourd".