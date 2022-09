La Bourse de Paris retombe proche des 6.000 points

La Bourse de Paris reculait de 0,93% lundi, plombée par la prudence des investisseurs avant une très probable nouvelle hausse significative des taux de la Fed, la banque centrale américaine, mercredi.

A 10H10, l'indice vedette CAC 40 cédait 56,69 points à 6.020,61 points, après être passé brièvement sous la barre des 6.000 points, une première depuis le 15 juillet. Vendredi, il a perdu 1,31%, portant ses pertes hebdomadaires à 2,17%.

L'événement principal de la semaine, et déjà attendu depuis la publication mardi dernier d'une inflation plus forte que prévu aux Etats-Unis en août, sera la réunion du comité de politique monétaire de la Fed.

Les prix des logements, de l'alimentation ou encore des voitures neuves ont continué de progresser en août aux Etats-Unis, première économie mondiale qui ne montre que quelques signes d'un timide ralentissement de la demande à ce stade.

"La discussion sur les marchés est de savoir si mercredi prochain le comité de politique monétaire va monter ses taux directeurs de 75 pb (points de base, ndlr) ou davantage", affirme Sebastian Paris Horvitz, de La Banque Postale AM, qui estime que "le maintien de la cadence forte de hausses des taux, décidée depuis juin dernier, avec des pas de 75 pb, devrait être maintenue".

Une petite partie des opérateurs de marché s'attendent à une hausse des taux directeurs de la Fed encore plus forte, d'un point de pourcentage (100 points de base), une hypothèse cependant "peu probable" pour Sebastian Paris Horvitz. "La Fed évitera de faire paniquer le marché et surtout ne voudra pas introduire des chocs encore plus brutaux", selon lui.

La lutte contre l'inflation engagée par l'institution américaine risque fortement de passer par une récession économique et donc une baisse des bénéfices des entreprises, une conjoncture qui pourrait pousser les indices boursiers vers leurs plus bas de juin.

Pour se protéger contre ce risque, les investisseurs vendaient à tout va, seule l'action de Dassault Systèmes était en hausse parmi les valeurs du CAC 40 vers 10H05.

TF1 et M6 abandonnent leur mariage

Les groupes TF1 et M6 ont annoncé vendredi l'abandon de leur projet de fusion, jugeant qu'il ne présentait "plus aucune logique industrielle" compte tenu des concessions qui leurs étaient réclamées par l'Autorité de la concurrence, notamment la cession de la chaîne TF1 ou celle de la chaîne M6. Les titres de TF1 (-3,19% à 6,23 euros) et Métropole Télévision (-4,11% à 12,59 euros) étaient dans le bas du tableau du SBF 120, et Bouygues, maison mère de TF1, cédait 1,63% à 29,28 euros.

Fin de partenariat chez Valneva

Le laboratoire franco-autrichien de biotechnologie Valneva a annoncé vendredi la fin de sa collaboration avec la biotech IDT Biologika, qui produisait la substance active de son vaccin contre le Covid-19, compte tenu de la suspension de la production du vaccin après la réduction du volume des commandes de la Commission européenne. Valneva va verser à IDT Biologika 36,2 millions d'euros en compensation et l’équivalent de 4,5 millions d'euros en matériels.

L'action Valneva chutait de 12,50% à 7,10 euros.

Laurent Mignon chez Wendel

Laurent Mignon, patron du géant bancaire français BPCE, va quitter la présidence du directoire du groupe pour prendre celle de la société d'investissement Wendel, qui grapillait 0,07% à 76,80 euros.