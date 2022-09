Le cercueil d'Elizabeth II descendu dans le caveau royal de Windsor

(Belga) Le cercueil de la reine Elizabeth II a été descendu lundi après-midi dans le caveau royal de la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, avant son transfert dans la crypte familiale lors d'une inhumation ultérieure dans l'intimité.

Avant d'être descendu et que ne résonne l'hymne national, le lourd cercueil de chêne et de plomb a été délesté des joyaux qui l'ornaient depuis le décès de la souveraine le 8 septembre - la couronne impériale, le sceptre et l'orbe royaux symbolisant le monde chrétien. Il sera ensuite transféré, avec celui de Philip, l'époux d'Elizabeth II décédé en 2021, dans le mémorial George VI de la chapelle aux côtés des parents de la reine et de sa soeur Margaret. (Belga)