Le ministre Vandenbroucke veut lancer des équipes d'assistance pour jeunes cancéreux

(Belga) Le ministre fédéral de la Santé Frank Vandenbroucke (Vooruit) travaille actuellement à la mise sur pied d'équipes pour assister les jeunes atteints d'un cancer.

Ces équipes seront constituées d'un coach, d'un assistant social et d'un psychologue. Elles devraient être opérationnelles dans la seconde moitié de l'année 2023 dans six cliniques pour offrir une assistance sur mesure à des patients âgés entre 16 et 35 ans, a indiqué lundi le ministre lors d'un événement organisé à Vilvorde par l'association flamande de lutte contre le cancer, Kom op tegen Kanker. Les jeunes confrontés à cette malade sont souvent traversés de questions difficiles, comme la combinaison entre le combat contre leur malade et leurs études, l'impact de leur traitement sur leur fertilité, leur sexualité, etc. Ces équipes auront dès lors pour mission d'assister et d'aider ces jeunes cancéreux face à toutes ces interrogations. "Les jeunes confrontés au cancer se sentent souvent seuls", éclaire Marc Michils, directeur de Kom op tegen Kanker. "Ils se trouvent dans un tout autre dans une phase de leur vie que les patients cancéreux plus âgés. Ils vivent dès lors d'autres problèmes et sont confrontés à d'autres incertitudes". (Belga)