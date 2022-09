France: découverte d'un corps de femme démembré et sans tête près de la frontière belge

(Belga) Le corps démembré d'une jeune femme a été découvert lundi en milieu de journée à Mont-Saint-Martin (Meurthe-et-Moselle), a-t-on appris auprès du parquet de Nancy.

"Un corps démembré, sans tête et dénudé, a été trouvé en début d'après-midi par un passant aux abords d'un bâtiment désaffecté, en ZUP (zone à urbaniser en priorité, ndlr) de Mont-Saint-Martin", a détaillé le procureur de la République adjoint, Stéphane Javet. Le tronc de la victime, "une femme relativement jeune" selon le parquet, sera autopsié prochainement à l'institut médico-légal de Nancy. "C'est une affaire clairement criminelle", avait précisé plus tôt dans l'après-midi à l'AFP Catherine Galen, procureure de la République de Val-de-Briey, dont le parquet s'est dessaisi au profit de celui de Nancy. La police judiciaire mène les investigations après la découverte du cadavre dans cette commune située à la frontière avec la Belgique et le Luxembourg. Jeudi dernier, à une cinquantaine de kilomètres plus au sud, un autre corps sans tête avait été découvert par des promeneurs dans la forêt domaniale de Moyeuvre-Grande, non loin de Val-de-Briey. La mort de cet homme pourrait remonter à plusieurs mois selon Mme Galen dont le parquet est saisi de l'affaire. "Aucun lien en l'état" n'existe entre les deux affaires, a précisé M. Javet. (Belga)