Pérou: découverte du corps d'un touriste italien disparu depuis juillet dans les Andes

(Belga) Le corps d'un touriste italien disparu en juillet lors d'une randonnée dans les Andes péruviennes a été retrouvé, a indiqué lundi la police.

Alberto Fedele, 30 ans, avait quitté le 4 juillet la ville d'Urubamba pour partir en randonnée à la lagune Juchuycocha, dans la région de Cuzco (sud-est), sur la montagne Chicon, haute de 5.530 mètres, et n'avait plus donné signes de vie. "Nous avons localisé et récupéré le corps du citoyen italien qui était porté disparu depuis plusieurs semaines", a déclaré à l'AFP par téléphone un porte-parole de la police de haute montagne de Cusco. La police considère le décès accidentel, conséquence de la "chute d'une falaise". Les affaires personnelles de la victime, dont son téléphone portable, ont été retrouvées sur place. Une patrouille s'est rendue samedi sur les pentes du Chicon, où des habitants avaient repéré le corps "dans une zone accidentée". "Le corps a été transporté à la morgue d'Urubamba pour une enquête plus approfondie", a précisé le porte-parole. Urubamba, ville de 15.000 habitants située à 50 km au nord de Cusco, est fréquentée par les touristes qui se rendent à la citadelle inca de Machu Picchu. Une touriste belge, Natacha de Crombrugghe, 28 ans, est portée disparue depuis le 24 janvier alors qu'elle était partie en randonnée dans le canyon de la rivière Colca après avoir visité le Machu Picchu. Au cours des cinq dernières années, deux autres touristes, de nationalité espagnole et américaine, ont disparu dans la région de Cusco, selon la presse locale. (Belga)