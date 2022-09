Invasion de l'Ukraine - Liz Truss promet 2,6 milliards d'euros d'aide supplémentaire à l'Ukraine

(Belga) La Première ministre britannique, Liz Truss, souhaite dépenser au moins 2,3 milliards de livres (2,6 milliards d'euros) supplémentaires l'année prochaine, pour fournir un soutien militaire à l'Ukraine contre l'invasion russe.

Mme Truss a fait cette annonce juste avant son départ pour le sommet de l'Onu à New York. Il s'agit de son premier voyage à l'étranger depuis qu'elle a remplacé Boris Johnson. Elle rencontrera notamment le président américain Joe Biden et le président français Emmanuel Macron, entre autres, aux Etats-Unis. Seuls les États-Unis ont accordé plus d'aide militaire à l'Ukraine que les Britanniques cette année. Selon son porte-parole, Mme Truss préviendra à New York que ce n'est pas le moment "d'enlever le pied de l'accélérateur" pour s'opposer à la guerre. (Belga)