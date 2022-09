L'Ouganda annonce un premier décès causé par Ebola depuis 2019

Le ministre ougandais de la Santé a annoncé mardi la présence d'une "épidémie" de virus Ebola en Ouganda, qui a provoqué la mort d'un homme dans le centre du pays, trois ans après le dernier décès recensé.

"L'Ouganda confirme une épidémie de maladie à virus Ebola (MVE) dans le district de Mubende. Le cas confirmé est un homme de 24 ans (...) qui a présenté des symptômes de la MVE et a ensuite succombé", a déclaré le ministère sur son compte Twitter officiel.

Ce cas provient d'une souche rare venant du Soudan, qui n'avait plus été signalée en Ouganda depuis 2012, a précisé l'OMS Afrique, qui a annoncé déployer "une équipe et des équipements pour aider dans les investigations et la riposte".

L'Ouganda a déjà connu des épidémies d'Ebola, dont la plus récente qui remonte en 2019 avait fait au moins cinq morts.

En 2000, 200 personnes avaient trouvé la mort au cours d'une épidémie dans le nord du pays.

La maladie à virus Ebola est souvent mortelle, mais des vaccins et traitements existent maintenant contre cette fièvre hémorragique, qui se transmet à l'homme par des animaux infectés. La transmission humaine se fait par les liquides corporels, avec pour principaux symptômes des fièvres, vomissements, saignements, diarrhées.

La République démocratique du Congo (RDC), voisine de l'Ouganda, a connu 14 épidémies d'Ebola, dont la dernière a été déclarée entre avril et juillet 2022.

Un cas d'Ebola avait été signalé en août dans l'est de la RDC, dans la province du Nord Kivu, frontalière du Rwanda et de l'Ouganda. Selon l'OMS, ce cas était "lié à une souche de la 10e épidémie de 2018 et non à une nouvelle introduction du virus".