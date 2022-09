Une semaine dédiée à la santé mentale des jeunes du 10 au 16 octobre

(Belga) A l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale le 10 octobre, le Centre de référence en santé mentale (CRéSaM) et la Ligue bruxelloise pour la santé mentale (LBSM) organisent une semaine de la santé mentale du 10 au 16 octobre prochains, plus précisément axée sur les jeunes cette année. La période de l'adolescence est en effet synonyme de nombreux changements, tant au niveau physique, qu'émotionnel ou relationnel, et entraîne avec elle son lot de questionnements.

Selon le Conseil supérieur de la santé, les problèmes de santé mentale se développent généralement tôt dans la vie, 75% de ces problèmes apparaissant avant l'âge de 24 ans. Et selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), en 2019, près d'un milliard de personnes étaient atteintes de troubles de la santé mentale, dont 14% d'adolescents. En Belgique, les données disponibles évoquent une hausse des hospitalisations en psychiatrie infanto-juvénile, aussi bien dans les hôpitaux généraux que dans les hôpitaux psychiatriques. Plus d'une centaine d'activités sont programmées dans le cadre de cette semaine thématique, impliquant les services d'aide en santé mentale et les secteurs social et culturel. Balades, cinéma, théâtre, conférences, concert slam, journées d'études, notamment, sont proposés. Le but est de sensibiliser la population à l'importance de prendre soin de sa santé mentale, ainsi que de faire connaître les services d'aide. En outre, il faut lutter contre une stigmatisation encore trop importante autour des soins de santé mentale. Plusieurs angles d'approche sont privilégiés cette année, en rapport avec les jeunes. On se penchera sur l'enjeu des médias sociaux, l'impact de la crise sanitaire sur leur santé mentale, les différences de genre ou encore l'influence du contexte écologique. (Belga)