"Il se passe quelque chose de grave à l’école du Sacré-Coeur de Charleroi": une enseignante et son nouveau compagnon tués par le professeur de sport

"Ce matin, il se passe quelque chose de grave à l’école du Sacré-Coeur de Charleroi au niveau secondaire", signale ce mardi matin Samuel, le père d’une élève, via le bouton orange Alertez-nous. "Hier soir, trois personnes sont mortes dont deux professeurs du collège", prévient un peu plus tôt Lao. "Une professeure d’histoire a été assassinée par le professeur de sport du même collège. Le père d’un élève de l’école a lui été aussi assassiné par ce même professeur", précise une personne ce mardi midi via le bouton orange Alertez-nous.

La porte-parole du parquet de Charleroi confirme qu’un tragique fait divers s’est déroulé lundi soir à Mont-sur-Marchienne. "Un enseignant du collège du Sacré-Cœur s’est rendu, muni d’une arme, au domicile de son ancienne compagne, professeure d’histoire dans cette même école. Elle lui avait annoncé leur séparation en août dernier", explique la porte-parole.

Visiblement, le professeur de sport était "jaloux" de la nouvelle relation de son ex compagne. "Il a fait feu sur son ancienne compagne et son nouveau compagnon qui était présent sur place. Ils ont été mortellement blessés", poursuit le parquet.

Le professeur de sport est ensuite rentré chez lui où il a utilisé la même arme pour se suicider.

D’après Samuel, le corps enseignant a appris la nouvelle ce mardi matin. "Mon épouse a eu un éducateur au téléphone et visiblement le personnel est sous le choc". Selon sa fille, les cours ont été suspendus après cette annonce.