Une nuit froide en perspective

(Belga) La nuit prochaine sera froide avec des minima compris entre -3 à +5 degrés en Ardenne et entre 2 et 8 degrés en Basse et Moyenne Belgique, selon les prévisions mardi à la mi-journée de l'Institut royal météorologique.

De généreuses éclaircies gagneront le centre et l'est du pays la nuit prochaine mais de la brume ou du brouillard se formera localement. Dans l'ouest, davantage de nuages traîneront encore. Les températures plongeront avec des minima de -3 à +5 degrés en Ardenne, entre 2 et 8 degrés en Basse et Moyenne Belgique et autour de 10 degrés à la mer. Le vent deviendra faible de direction variable. Mercredi, il fera sec mais la journée débutera avec pas mal de brume, brouillard ou nuages bas dans le sud-est du pays. En cours de journée, le ciel sera plutôt partagé entre éclaircies et nuages cumuliformes. Dans l'ouest, le soleil sera plus présent. Les maxima oscilleront entre 13 degrés en haute Ardenne et 18 degrés dans l'ouest. (Belga)