La Reine, la loi, la liberté: en Belgique aussi, l'hymne pourrait être modifié pour la reine Elisabeth (vidéo)

Depuis une dizaine de jours, l'Angleterre entonne un hymne différent. Le God Save The Queen est remplacé par le God Save The King, avec l'accession au trône de Charles III, successeur d'Elizabeth II. Ce changement d'hymne national a fait naître une réflexion en Belgique, où l'accession future de la reine Elisabeth engendrera sans doute le même genre de questionnement.

La Brabançonne devra-t-elle être changée ? Légalement, rien ne l'empêche. "Le texte officiel de la Brabançonne n'est pas consacré, ni dans la constitution, ni dans la loi, ce qui rend sa potentielle modification absolument possible", nous confirme Christian Behrendt, professeur de droit public et constitutionnel à l'Université de Liège.

Et visiblement, changer les paroles pour adapter notre hymne à le Reine ne ferait pas vraiment trembler grand monde. "Pourquoi pas ?", "Peu importe, dans le contexte actuel, on dirait la Reine, mais ça ne change pas grand-chose", "Je suis pour, mais la chanson ne sonnera pas bien", "C'est logique, non ?", nous répondent à ce sujet de nombreux citoyens, croisés dans les rues de notre pays.

Pour changer l'hymne, il faudra cependant s'assurer que la modification convienne aux trois versions, dans les trois langues nationales. Nous n'y sommes pas encore, mais la question méritait d'être posée.