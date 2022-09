Un homme de 55 ans, soupçonné d'avoir tenté d'enlever un garçon de 8 ans, a été interpellé à Neder-over-Heembeek

Un homme de 55 ans a été interpellé lundi matin à Neder-over-Heembeek, soupçonné d'avoir tenté d'enlever un garçon de huit ans, a indiqué mardi le parquet de Bruxelles, confirmant une information de La Capitale. C'est un chauffeur de bus de la Stib, la société de transports en commun bruxelloise, qui a contacté la police après avoir remarqué le comportement suspect de l'individu.

Les faits se sont déroulés à un arrêt de bus à Neder-over-Heembeek, lundi matin vers 08h00. Un garçon âgé de huit ans est descendu d'un bus de la Stib à cet endroit et est immédiatement monté dans un autre. Il s'est adressé directement au chauffeur de ce second bus, lui demandant de l'aide car un homme le suivait. Le chauffeur a alors fermé les portes du bus, empêchant cet individu de monter, et a prévenu la police.

"Nous pouvons confirmer qu'un chauffeur de bus de la Stib a appelé les services de police à la demande d'un mineur qui déclarait être suivi par un autre passager", a déclaré mardi Willemien Baert, porte-parole du parquet de Bruxelles. "La police a pu arriver rapidement sur les lieux et a procédé à l'interpellation du suspect. Il a été interrogé lundi et a été mis mardi à la disposition du juge d'instruction, qui se prononcera sur une éventuelle mise sous mandat d'arrêt."