L'IRM a confirmé le caractère exceptionnel de la sécheresse de cet été

(Belga) Le ministre wallon de l'Agriculture, Willy Borsus, avait demandé à l'IRM un rapport sur la sécheresse qui a touché la Wallonie en juillet et en août, préalable à la reconnaissance d'une calamité agricole. Il vient de recevoir le rapport qui confirme, sans surprise, le caractère exceptionnel du phénomène.

"J'ai reçu l'avis de l'IRM ce vendredi. Il indique que la période de retour estimée pour chacune des deux variables étudiées - le cumul pluviométrique et le nombre de jours secs durant cette période - dépasse 20 années pour tout le territoire de la Région wallonne. La sécheresse de juillet et août 2022 a donc bien un caractère exceptionnel", a indiqué le ministre, mardi, en commission du parlement wallon. Néanmoins, d'autres critères doivent être examinés avant toute reconnaissance éventuelle d'une calamité agricole, l'intervention du fonds des calamités agricoles dépendant du respect des critères financiers et du critère lié aux 30% de dégâts, a-t-il rappelé. "Ce n'est qu'après la réception de tous les constats qui confirment les dégâts que le calcul pourra être réalisé. Ce ne sera pas avant la fin de l'année", a averti Willy Borsus. (Belga)