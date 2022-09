Biden choisit Lynne Tracy comme ambassadrice à Moscou

(Belga) Le président américain Joe Biden a choisi la diplomate Lynne Tracy comme future ambassadrice en Russie, dans un contexte de tensions diplomatiques extrêmes, selon un communiqué de la Maison Blanche mardi.

Lynne Tracy est actuellement ambassadrice des Etats-Unis en Arménie. Le Sénat devra encore confirmer le choix de cette diplomate de carrière, russophone, qui a déjà travaillé entre 2014 et 2017 à l'ambassade américaine à Moscou, et qui a également fait carrière en Asie centrale. En 2008, alors qu'elle était en poste à Peshawar au Pakistan, sa voiture avait été attaquée et criblée de balles. La diplomate doit remplacer John Sullivan, nommé par l'ancien président Donald Trump et qui avait quitté son poste cet été pour raisons familiales. Cette nomination intervient dans un contexte d'extrême tension entre Moscou et Washington depuis l'invasion de l'Ukraine en février. Les deux pays n'ont toutefois pas complètement coupé les ponts et maintiennent des échanges diplomatiques. La future ambassadrice héritera ainsi de négociations compliquées sur le sort de deux Américains détenus en Russie, la basketteuse Brittney Griner et l'ancien militaire Paul Whelan. (Belga)