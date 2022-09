Australie: 14 cachalots retrouvés morts après s'être échoués

(Belga) Biologistes et vétérinaires australiens étaient mobilisés mercredi pour trouver la raison derrière l'échouage de 14 cachalots retrouvés morts sur une plage en Tasmanie.

Les 14 mammifères ont été retrouvés morts sur l'île King en début de semaine, sur les côtes nord de Tasmanie. Des experts de l'agence de conservation de cet Etat ont été dépêchés sur place pour enquêter. Aucun autre cachalot n'a été identifié dans la zone, selon des levées aériennes. La cause des décès est pour l'instant toujours floue. Il peut s'agir d'une "mésaventure", comme l'évoque le biologiste Kris Carlyon de l'agence de conservation de cet Etat insulaire auprès du journal local Mercury. C'est "la raison la plus courante des échouages", détaille-t-il. "Ils ont pu chercher de la nourriture près du rivage (...) ils ont peut-être été pris à marée basse", selon M. Carlyon. "C'est la théorie pour l'instant". Les cachalots se sont probablement échoués dimanche, avant d'être découverts lundi, dit-il. En 2020, la Tasmanie a connu son pire échouage marin: 470 baleines coincées à l'ouest de l'Etat. Plus de 300 globicéphales ont perdu la vie lors de cet échouage, malgré les efforts d'une douzaine de volontaires qui ont essayé pendant plusieurs jours, dans les eaux glaciales de Tasmanie, de les libérer. L'échouage de mammifères marins reste à ce jour un mystère. Les raisons peuvent être multiples, et pour certaines causées par l'être humain. Mais certains experts ont émis l'hypothèse que les baleines de l'échouage en 2020 s'étaient peut-être perdues après s'être nourries près du littoral ou en suivant une ou deux baleines égarées. (Belga)