"On ne sait rien, aucune information": les transports en commun perturbés

Les transports en commun sont perturbés ce mercredi en raison d'une nouvelle journée d'action pour le pouvoir d'achat à l'appel des organisations syndicales. La Stib, le TEC, la SNCB et De Lijn ont adressé une mise en garde à leurs clients concernant cette journée de mobilisation nationale. Une partie du personnel de ces entreprises pourrait en effet prendre part à la mobilisation.

Ce matin, devant la gare de Charleroi, la confusion régnait. Tamara, une usagère, espère que son bus passera au moment où nous l'interrogeons. Elle a bon espoir : "Mon plan B, c'est le train. Si malheureusement ça ne réussit pas, il faut retourner." Delphin, lui, doit se rendre à une formation : "On a fait plus de 30 minutes déjà. On devait se rendre à l'aéroport de Charleroi, mais il n'y pas de bus. Sinon, on est foutu. On ne sait rien, aucune information. On est encore dans les temps, mais si cela continue comme cela, on sera en retard."

Enfin, Tiffany, elle doit prendre un avion. Elle a quitté Liège à 5h20 ce matin pour son avion qui décollait à 9h. Elle attend son bus: "Je croise les doigts, sinon il y a peut-être un plan pour prendre un taxi. On fait un peu à l'impro."

