"Payer ses factures d’énergie, cela coûte plus cher que payer son loyer ou son crédit", dénonce le syndicat CSC

Marie-Hélène Ska, la secrétaire générale de la CSC, le syndicat chrétien, était l’invitée de la matinale de Bel RTL. Au micro de Fabrice Grosfilley, elle a évoqué les solutions préconisées pour améliorer le pouvoir d’achat.



Les syndicats manifestent ce mercredi 21 septembre pour la défense du pouvoir d’achat, les prix de l’énergie et les salaires. Ils attendent au moins 4.000 personnes dans les rues de Bruxelles.



Marie-Hélène Ska pointe les difficultés quotidiennes des Belges, en ce qui concerne les factures d’énergie : "Il faut 24 jours par an à un travailleur au salaire moyen pour payer sa facture. Il faut travailler 37 jours par an au salaire minimum. Cela veut dire que pour beaucoup de personnes aujourd’hui, payer sa facture d’énergie cela coûte plus cher que payer son loyer ou le remboursement de son crédit. C’est quand même une situation inédite".



Et pour améliorer la situation des travailleurs, la secrétaire générale de la CSC insiste sur la prise d’une mesure : "Il faut bloquer les prix de l’énergie au niveau européen". Sans cela, dit-elle, "le gouvernement peut prendre toutes les mesures qu’il veut et qu’il peut prendre, si les prix continuent à grimper, si la spéculation sur les prix continue, eh bien on verra que ces mesures seront par définition insuffisantes".