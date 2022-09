Nathalie ne peut pas financer la classe de mer de sa fille mais la directrice de l'école assure que c'est obligatoire: vraiment?

RTL Info répond à vos questions. Celles que vous nous posez via le bouton orange Alertez-nous et sur nos réseaux sociaux.

La fille de Nathalie, élève de 2e primaire, ne souhaite pas faire partie du voyage scolaire (4 jours à la mer) organisé par son école. Et Nathalie nous explique, via le bouton orange Alertez-nous, qu'elle ne peut pas assumer les frais de ce voyage. La directrice de l'école lui a répondu que ces classes de mer sont obligatoires. Est-ce vrai ?

Non, ces voyages ne sont pas obligatoires, explique notre journaliste Justine Pons. Tant en primaire qu'en secondaire, le prix du séjour reste la première cause de non-participation. En moyenne, les voyages de plus de trois jours coûtent 312 euros en primaire, 514 en secondaires.

Des sommes, qui risquent d'augmenter, cette année, vu l'inflation. D'autant qu'il n'existe aucun plafond financier.

Les écoles primaires et secondaires peuvent fixer le budget qu'elles désirent. Il n'y a qu'en maternelle que les montants sont plafonnés. Maximum 110 euros sur l'ensemble de la scolarité maternelle.

Si les parents ont du mal à boucler le budget voyages scolaires, ils peuvent s'adresser directement à l'école...

L'école qui peut organiser des actions pour réduire les couts, et proposer une aide financières aux familles en difficulté.

"Un élève ne pourra pas être exclu pour des raisons pécunières d'un séjour avec nuitées", précise la circulaire de la ministre de l'éducation.

La loi impose un taux de participation minimum pour pouvoir organiser un voyage.

De 70 à 90% en fonction de la taille de la classe, du niveau et type d'enseignement.

Sinon, c'est retour en classe.