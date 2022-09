Semaine de la Mobilité - L'ASBL Tous à pied labellise 17 communes pédestres supplémentaires

(Belga) Dix-sept communes wallonnes supplémentaires ont été labellisées "communes pédestres" par Tous à pied (anciennement Sentiers.be), annonce l'ASBL mercredi dans un communiqué.

Ces communes ont décroché une ou plusieurs "Baskets", en guise d'étoiles récompensant leurs actions menées en faveur de la mobilité active et du développement d'un réseau de petites voiries publiques. Courcelles, Crisnée, Frasnes-lez-Anvaing, Grez-Doiceau, Ittre, Jurbise, Lessines, Mettet, Neufchâteau, Pecq, Pont-à-Celles, Quaregnon, Saint-Hubert, Thuin et Walhain ont ainsi obtenu une Basket. Jalhay en totalise trois, tandis que Chaudfontaine s'est vu décerner le score maximal de quatre Baskets. La Basket d'Or, qui récompense les communes ayant amélioré le confort et la sécurité des piétons sur leurs petites voiries publiques, a elle été remise à la commune de Walcourt. En obtenant le label "Commune pédestre", ces 17 communes deviennent "des références en matière de réseau de petites voiries publiques et de mobilité alternative à la voiture", souligne Tous à pied. "Les habitudes de mobilité changent et les communes ont plus que certainement un rôle à jouer dans cette évolution nécessaire vers plus de mobilité active", poursuit l'ASBL. Les communes exemplaires ont reçu une plaque "Label Commune pédestre" à l'occasion de Semaine de la mobilité. Une fois obtenu, ce label est valable trois ans.