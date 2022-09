Cinéma: Karin Viard présidera le 26e festival de l'Alpe d'Huez

L'actrice Karin Viard présidera la 26e édition du festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez, qui se tiendra du 16 au 22 janvier 2023 dans la station de ski iséroise, ont annoncé mercredi les organisateurs.

Actrice à la filmographie bien remplie, aussi à l'aise dans la comédie que dans le drame, Karin Viard, 56 ans, a reçu à ce même festival un Prix d'interprétation pour son rôle dans "Les Ambitieux" de Catherine Corsini en 2007, puis été membre du jury en 2016, présidé cette année-là par Kad Merad.

Présider le jury en janvier prochain représente "un honneur (...) et un bonheur", s'est réjouie la comédienne, que le grand public avait découverte en 1997 dans "Les Randonneurs", une comédie où elle incarnait une vacancière malchanceuse hilarante.

"Le Festival sélectionne des films de qualité, audacieux et originaux et (...) tout cela se passe en bonne compagnie, et en montagne", a-t-elle déclaré selon un communiqué.

Les dernières éditions du festival de l'Alpe d'Huez avaient été présidées respectivement par Alexandra Lamy (2019), José Garcia (2020) et Michèle Laroque (2022).