Le jardin botanique de Meise inaugure un nouveau "jardin de l'île"

(Belga) Un nouveau "Jardin de l'île" dédié aux plantes aquatiques a été inauguré mercredi au Jardin botanique de Meise, en Brabant flamand. L'espace est formé d'un archipel que l'on peut visiter en empruntant une promenade sinueuse de 400 mètres au-dessus de l'eau.

Le Jardin botanique de Meise est un ancien domaine seigneurial. En son cœur se trouve une petite île située au milieu de l'étang du château de Bouchout. "Un endroit idéal pour abriter une nouvelle collection botanique composée de diverses plantes aquatiques, des berges et des marais, ainsi que d'arbres des quatre coins du monde", comme l'indique un communiqué du jardin botanique. C'est le cabinet d'architectes Gijs Van Vaerenbergh en collaboration avec l'Atelier Arne Deruyter qui a remporté le concours en vue de la réalisation du projet. On peut observer sur place un large éventail de biotopes aquatiques et marécageux: une mangrove, une tourbière, une aulnaie, un jardin d'eau japonais, une mare intérieure... A terme, 400 espèces végétales y seront présentées. Les travaux d'aménagement du jardin de l'île se sont déroulés de juin 2021 à mai 2022. Le coût total s'est élevé à 1,2 million d'euros. (Belga)