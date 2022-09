Invasion de l'Ukraine - La Turquie condamne les référendums russes en Ukraine

(Belga) La Turquie a condamné mercredi les référendums d'annexion "illégitimes" de la Russie dans quatre régions sous son contrôle en Ukraine.

"De tels faits accomplis illégitimes ne seront pas reconnus par la communauté internationale", a affirmé le ministère turc des Affaires étrangères dans un communiqué. La Turquie n'a jamais reconnu l'annexion par Moscou de la péninsule ukrainienne de Crimée, survenue au cours des premiers mois d'un conflit larvé qui a éclaté en 2014 et a abouti à l'intervention russe en Ukraine le 24 février. Le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui entretient des relations avec Kiev et avec Moscou, a tenté d'ouvrir des pourparlers et d'aboutir à une trêve, pour l'instant sans succès. Mais la décision russe d'organiser prochainement des référendums sur l'annexion des territoires conquis et de mobiliser partiellement les réservistes marque une aggravation du conflit. Mardi, le président Erdogan a déclaré aux dirigeants mondiaux réunis aux Nations unies à New York que Moscou et Kiev avaient besoin d'aide pour trouver une "issue digne" à la crise. (Belga)