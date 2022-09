Procès des attentats à Bruxelles: la présidente a suspendu l'audience pour lire un courrier urgent

La présidente de la cour d'assises de Bruxelles, Laurence Massart, a annoncé, ce jeudi en milieu de matinée, qu'elle demanderait au SPF Justice, en réponse à un courrier envoyé en urgence la veille sur l'impossibilité de reconfigurer les boxes des accusés d'ici la constitution du jury le 10 octobre, si l'audience de tirage au sort des jurés pourrait se tenir avec les accusés placés hors des boxes et entourés de policiers. Le début des débats serait ensuite reporté de quelques semaines.

La seconde option, moins favorable, que Laurence Massart entend proposer est de rapidement fixer un nouveau calendrier pour ces deux audiences, celle de constitution du jury et celle du début des débats. Cette autre solution présente cependant l'inconvénient que la cour d'assises devra re-citer à une autre date les quelque 600 candidats-jurés convoqués initialement pour le 10 octobre.

Des solutions seront trouvées dans le calme et la sérénité

Le SPF Justice a adressé, mercredi soir, un courrier urgent à la présidente, que celle-ci a lu en audience publique ce jeudi matin. L'administration y déclare qu'elle "s'est attachée à mettre en oeuvre tout de suite" l'arrêt que la magistrate a rendu vendredi, imposant un démontage des boxes des accusés tels qu'ils sont conçus actuellement. Le SPF Justice affirme ensuite "qu'après analyse, il constate qu'il est impossible que ce travail soit réalisé pour le 10 octobre, pour des raisons purement matérielles", expliquant entre autres que chaque paroi en verre de ces boxes ultra-sécurisés pèse plusieurs centaines de kilos, ce qui complique le travail de démantèlement.

Le SPF précise aussi être dépendant, pour ce type de mission, de prestataires externes, et être confronté à l'indisponibilité de certaines pièces, tandis qu'il sera nécessaire de changer également tout le câblage au sol. Le service public fédéral a toutefois précisé se mobiliser "pleinement avec tous les partenaires et le fournisseur multiservices afin de pouvoir fixer un planning des travaux qui perturberait le moins possible le déroulement de la procédure". "Pas de panique", a conclu la présidente, "c'est le direct des assises. Des solutions seront trouvées dans le calme et la sérénité".

Pourquoi ces boxes ?

Mardi, le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne avait souligné à la Chambre que la configuration actuelle des boxes et les autres mesures de sécurité "sont le résultat de concertations menées dans trois groupes de travail mis en place en octobre 2019", a-t-il insisté, "en vue de bien préparer ce procès et auxquels tous les partenaires judiciaires et policiers ont été invités". Cette installation "sur mesure" constitue donc "le résultat d'années de réflexion et de concertation".

Les boxes prennent également en compte un aspect sanitaire, se basant sur l'expérience du procès des attentats de Paris, selon le ministre. Plusieurs audiences avaient en effet dû être interrompues parce qu'un ou plusieurs accusés avaient été contaminés par le coronavirus. La réflexion autour des boxes "ne s'est pas construite en une nuit".

Après avoir ordonné le démontage des boxes compartimentés et fermés des accusés, constatant que cette configuration viole l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales, la présidente de la cour avait renvoyé la question de la reconstruction au pouvoir exécutif, en vertu de la séparation des pouvoirs.