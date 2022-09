Ukraine: le G7 condamne l'"escalade" russe, promet de nouvelles sanctions

(Belga) Les ministres des Affaires étrangères du G7 ont condamné l'"escalade" de Moscou dans le conflit en Ukraine et promis de prendre de "nouvelles sanctions", suite à l'annonce d'une mobilisation partielle en Russie, dans un communiqué publié dans la nuit de mercredi à jeudi.

Les ministres "ont déploré l'escalade délibérée de la Russie, y compris la mobilisation partielle de réservistes et la rhétorique nucléaire irresponsable", à l'issue d'une rencontre en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Les ministres de l'Allemagne, du Canada, des Etats-Unis, de la France, de l'Italie, du Japon et du Royaume-Uni, ainsi que le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Josep Borrell, ont également condamné "les référendums fictifs sur le territoire souverain de l'Ukraine", annoncés par les autorités pro-russes dans la région occupée du Donbass. Le vote "ne peut pas être libre ou juste" alors que les forces russes sont présentes, ont-ils ajouté. Le G7 devrait "prendre de nouvelles sanctions ciblées" et va "maintenir une pression économique et politique soutenue sur la Russie", selon le communiqué. "Nous allons étudier et adopter de nouvelles mesures restrictives, tant personnelles que sectorielles", a précisé M. Borell. Les ministres ont également réaffirmé leur engagement à "finaliser les préparations" pour la mise en place d'un plafonnement du prix du pétrole russe. Ils ont enfin appelé la Russie à "rendre le contrôle" à l'Ukraine de la centrale nucléaire de Zaporijjia, frappée ces dernières semaines par des bombardements, dont Moscou et Kiev s'accusent mutuellement. (Belga)