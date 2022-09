Une fin de semaine sous un ciel encombré

(Belga) Jeudi après­-midi, le temps restera très ensoleillé malgré la présence de l'un ou l'autre nuage cumuliforme et de quelques voiles d'altitude sur la moitié ouest, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima s'établiront entre 14 degrés en Hautes­ Fagnes et 18 à 19 degrés en plaine, voire très localement 20 degrés. Le vent sera généralement faible, de secteur sud à sud­-est.

Ce soir et cette nuit, le ciel se couvrira davantage sur l'ouest. Ailleurs, un peu de brume ou un banc de brouillard local sera possible. Les minima seront compris entre 3 degrés en Ardenne, 8 degrés sur le centre et 12 degrés à la mer. Vendredi, un soleil voilé se lèvera sur l'est du pays, tandis que sur l'ouest et le centre, de nombreux nuages seront déjà présents. L'après-midi, ces nuages gagneront la plupart des régions, amenant un risque de précipitations sur l'ouest du pays. Les maxima atteindront à nouveau 14 à 19 voire localement 20 degrés, sous un vent faible à modéré. Samedi, la nébulosité sera abondante avec des précipitations, plutôt faibles sur le centre, mais plus soutenues sur l'ouest. Par contre, dans l'extrême est du pays, le temps restera pratiquement sec. Les maxima varieront de 13 à 18 degrés. Le vent sera faible à modéré. En bord de mer, il deviendra même assez fort et s'orientera vers le nord­ nord­-est. Dimanche, les champs nuageux seront d'abord encore nombreux et porteurs de quelques averses. Ensuite, le temps deviendra plus sec avec davantage d'éclaircies. Les maxima oscilleront entre 12 et 17 degrés, sous un vent faible.