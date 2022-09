Sophie Wilmès de retour sur les bancs de la Chambre

La séance plénière de rentrée de la Chambre a débuté jeudi par la prestation de serment de Mathieu Bihet, qui siègera sur les bancs du MR. Il remplace Kattrin Jadin, nommée juge à la Cour constitutionnelle. M. Bihet avait déjà siégé au parlement fédéral en 2020, en tant que suppléant de Daniel Bacquelaine.



Toujours au MR, cette séance marque le retour de Sophie Wilmès sur les bancs de l'assemblée. Le 14 juillet dernier, l'ancienne Première ministre avait présenté sa démission en tant que Vice-Première ministre et ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et du Commerce extérieur, et des Institutions culturelles fédérales auprès du roi Philippe, afin de se tenir au chevet de son mari, malade. Elle a été remplacée par Hadja Lahbib.