Histoire belge à Auderghem: Cédric ne peut plus se garer devant chez lui à cause d'une "modification unilatérale" d'un plan de stationnement

C’est en colère que Cédric a poussé notre bouton orange Alertez-nous pour dénoncer une nouvelle histoire à la belge. Cet habitant d’Auderghem vit dans une rue à cheval avec la commune de Watermael-Boitsfort. Cette dernière a décidé, unilatéralement, de modifier le plan de stationnement de l’avenue. Résultat ? Les habitants domiciliés à Auderghem ne peuvent plus se garer devant chez eux. Auderghem a donc dû réagir en urgence afin de trouver une solution.

Cet habitant d’Auderghem découvre, un beau matin au réveil, qu’il ne peut plus se garer devant chez lui. "La commune de Watermael-Boitsfort est venue placer ce panneau devant chez moi", fustige-t-il. Le panneau en question ? Une zone bleue, excepté pour les riverains qui doivent posséder une carte de stationnement. "Je ne sais pas me garer. Enfin… si, mais en payant des amendes. Ça fait cher", souligne Cédric. Et ils sont des dizaines dans le même cas puisque deux immeubles entiers se trouvent à l’avenue de la Héronnière dans la partie auderghemoise.



Pour bien comprendre la situation, il s’agit d’une avenue à cheval sur 2 communes. La partie de droite, où vit Cédric, appartient à Auderghem. La partie de gauche, elle, est à Watermael-Boitsfort. Cette dernière a décidé d’imposer une carte de riverain sur tout son territoire. Mais problème, selon l’échevin de la Mobilité d’Auderghem, des panneaux ont été placés au mauvais endroit."Watermael-Boitsfort s'est un peu approprié nos rues", estime Matthieu Pillois. "Ils répondent simplement qu’ils ont mal évalué le territoire et que oui, ils se sont trompés", poursuit l’échevin.

Un conseil tenu en urgence

Face aux dizaines de plaintes reçues en quelques heures, la Commune d’Auderghem dit ne pas avoir eu le choix. Un conseil a dû se tenir en urgence afin de trouver une solution. "La décision, c’est de passer la partie auderghemoise en zone bleue aussi, pour que les Auderghemois puissent demander une carte de riverain", nous explique-t-il.

Une bonne nouvelle qui ne se réglera pas tout de suite. "Il faut que les riverains demandent une carte de riverain pour bénéficier de la réciprocité sur les deux communes. Mais comme c’est récent, ils ne sont pas encore au courant. Ils vont recevoir un toutes-boîtes dans les prochains jours", affirme Matthieu Pillois.



Cette carte de stationnement sera un peu différente : "Elle n’est pas virtuelle, ce sera une carte papier jaune pour bien montrer la spécificité de ces rues à cheval sur deux communes", précise l’échevin en charge de la Mobilité à Auderghem. Notons cependant que la carte virtuelle reste valable ailleurs dans la commune d’Auderghem.

De son côté, la commune de Watermael-Boitsfort n’a pas souhaité réagir, malgré notre demande d’interview. En attendant, Cédric a peut-être trouvé une solution. Mettre un disque et venir le changer toutes les 2 heures.