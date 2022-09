Les CPAS wallons inquiets: les bénéficiaires de plus en plus nombreux

A l'occasion de leur rentrée politique, les CPAS wallons ont fait part jeudi de leur inquiétude face aux demandes d'aide croissantes qu'ils reçoivent en raison des différentes crises. Leur fédération (UVCW) a aussi formulé des propositions concrètes pour rectifier le tir.

Les 262 CPAS wallons luttent depuis plus de deux ans en raison des crises sanitaire, climatique (inondations), migratoire (guerre en Ukraine) et désormais énergétique. Leur nombre de bénéficiaires est de plus en plus important et varié. Les demandes sociales explosent et rien qu'au niveau du revenu d'intégration - "la partie visible de l'iceberg" - l'augmentation est de 72% par rapport à il y a 15 ans, alors que l'emploi au sein des CPAS n'a progressé que de 18% sur la même période.

"La volonté d'aider demeure intacte, mais l'inquiétude est donc forte" face à un manque cruel de moyens structurels et financiers, a souligné l'UVCW. Ce constat amer dressé, les CPAS wallons ont soumis jeudi au fédéral et aux régions une série de revendications. La principale est de repenser la position des CPAS au regard de l'ensemble des institutions sociales en tenant compte de la réorganisation structurelle et du financement nécessaires. "Des propositions concrètes seront formulées en 2023 dans le cadre de la préparation des futures élections, mais nous pouvons d'emblée avancer une triple revendication forte pour les CPAS: le remboursement à 100 % du revenu d'intégration par le fédéral ainsi que son caractère automatique et individualisé", a précisé à ce sujet l'UVCW.