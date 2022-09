Une fresque rend hommage au défunt Sanda Dia sur un mur d'amphithéâtre à la KU Leuven

(Belga) Depuis mercredi, une grande peinture murale sur la façade de l'auditoire Pieter de Somer à Louvain rend hommage à Sanda Dia, l'étudiant qui a perdu la vie lors d'un baptême étudiant en 2018. Cette fresque a été initiée par ses proches, fournie par All About Things et réalisée par l'artiste Case Maclaim.

L'idée de rendre cet hommage pictural à Sanda Dia a déjà germé en 2020, a expliqué Bjorn Van Poucke de l'organisation culturelle All About Things. "Sanda Dia a été présenté dans les médias tellement de fois qu'on a eu l'impression qu'il était devenu un objet. Avec la peinture murale, les amis et la famille ont voulu le représenter à nouveau comme l'être humain, le bon ami et le bon fils qu'il a été." La façade arrière de l'auditoire Pieter De Somer à la KU Leuven a été choisie en concertation avec la ville de Louvain et l'université. Un emplacement idéal pour cet hommage, selon M. Van Poucke. "La façade est située au centre-ville, est visible depuis la voie publique et donne sur un parc, où de nombreux étudiants se rassemblent." (Belga)