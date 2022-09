Invasion de l'Ukraine - La Cour pénale internationale envoie de nouveaux enquêteurs en Ukraine

(Belga) Karim Khan, le procureur de la Cour pénale internationale (CPI), a annoncé qu'il allait envoyer davantage de personnel en Ukraine pour enquêter sur les crimes de guerre dans l'est du pays. Il a fait cette déclaration jeudi lors d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies à New York.

En mai, la Cour pénale internationale a effectué "la plus grande mission de son histoire" en Ukraine. Depuis, il y a une présence permanente dans le pays. "Nous sommes maintenant dans une phase de travail médico-légale, objective et neutre, parfois laborieuse, pour rassembler les faits et séparer la vérité de la fiction", a déclaré M. Khan. Le procureur a souligné que ce qu'il a vu jusqu'à présent "l'inquiète beaucoup". "Je me suis rendu trois fois en Ukraine et j'ai vu beaucoup de destructions, de souffrances et de dégâts qui me confortent dans l'idée qu'il existe des motifs suffisants de croire que des crimes relevant de la compétence de la Cour ont été commis", a-t-il souligné. "C'est un moment où nous devons collectivement montrer par des actions, et non par des mots, que la justice compte", a conclu M. Khan. (Belga)