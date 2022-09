Invasion de l'Ukraine - Certains groupes cibles seront exemptés de la mobilisation, annonce la Défense russe

(Belga) Certaines catégories de la population seront exemptées de la mobilisation militaire annoncée par le président russe Vladimir Poutine, a fait savoir jeudi le ministère russe de la Défense, cité par l'agence de presse russe TASS.

Les publics cibles bénéficiaires sont les employés de l'industrie de l'armement, les hommes jugés temporairement inaptes, ceux qui prennent soin d'un membre de la famille qui a besoin d'aide de manière régulière ou d'une personne handicapée, les pères de famille de quatre enfants ou plus et les fils de mères de cinq enfants ou plus qui ont moins de huit ans et qui sont élevés sans l'appui d'un homme. Nombreux sont les Russes qui tentent de quitter leur pays, depuis que Vladimir Poutine a décidé mercredi de mobiliser 300.000 personnes supplémentaires pour renforcer les troupes qui ont envahi l'Ukraine le 24 février. (Belga)