Le PS réclame un Observatoire des féminicides

(Belga) Le PS veut un Observatoire des féminicides, annonce le parti socialiste jeudi dans un communiqué. Une proposition de résolution visant à permettre le recensement officiel des féminicides et la création d'un tel observatoire en Belgique a été déposée et prise en considération à la Chambre.

Le Code pénal prévoit déjà, actuellement, des circonstances aggravantes lorsqu'un des mobiles du meurtre est la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison (notamment) de son sexe. L'objectif du texte est, outre la création de l'Observatoire, de permettre une définition claire de la notion de féminicide. Pour la députée Laurence Zanchetta, "lorsqu'une femme signale des violences, il faut mieux évaluer le danger encouru, mieux permettre aux femmes de s'exprimer sur les faits subis, mieux accompagner, encadrer, pour mieux protéger et empêcher ces meurtres." Pour Chanelle Bonaventure, co-autrice de la résolution, "pour mieux lutter contre les féminicides, il faut déjà bien les nommer et mieux les définir. Actuellement, c'est un blog très bien fait d'initiative citoyenne qui recense les féminicides en Belgique en se basant sur des articles de presse. Mais il faut des chiffres officiels, et pour cela une mobilisation des autorités policières et judiciaires, afin de recenser tous les féminicides commis en Belgique. Il est donc urgent, comme l'Espagne le fait, que les pouvoirs publics mettent en place un Observatoire des féminicides." (Belga)