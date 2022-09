Alexander De Croo remet des distinctions à 10 personnalités à New York

(Belga) Le Premier ministre Alexander De Croo a remis jeudi des distinctions honorifiques à 10 personnes, dont cinq Belges, en marge de l'assemblée générale des Nations Unies à New York. Ces personnes se sont distinguées dans les domaines économique, scientifique ou culturel.

Au cours d'une cérémonie organisée au consulat général de Belgique à New York, des distinctions ont notamment été remises à la scientifique Annette Bakker (officier de l'Ordre de Léopold), à l'homme d'affaires et ancien CEO d'AB InBev Carlos Brito (grand officier de l'Ordre de la Couronne), au banquier George Ugeux (commandeur de l'Ordre de la Couronne), à la psychothérapeute Esther Perel (chevalier de l'Ordre de la Couronne) et à l'artiste Marie-Paule Martin (chevalier de l'Ordre de Léopold).