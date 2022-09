Françoise a-t-elle toujours le droit de mettre des objets à donner sur son trottoir?

RTL Info répond à vos questions. Celles que vous nous posez via le bouton orange Alertez-nous et sur nos réseaux sociaux.

Ce vendredi, Françoise nous demande si elle a toujours le droit de mettre des objets, des meubles à donner sur son trottoir. C’est à la commune de décider si elle peut, oui ou non, mettre son canapé ou sa commode devant chez elle. Mais visiblement les communes semblent d’accord sur un point. Déposer des objets à donner sur le trottoir est considéré comme un dépôt sauvage. C'est donc interdit.

Il s'agit en fait d'une question d’ordre public et de salubrité parce que ces objets se détériorent. Cela nuit à l’aspect visuel, esthétique. Et c’est surtout une question de sécurité car ces objets peuvent entraver la circulation avec un risque de chute et de blessure.

La commune peut donc interdire ces dons sur le trottoir car elle est garante de la sécurité sur son territoire. Si vous le faites malgré tout, vous vous exposez à des amendes pour dépôt clandestin. Cela peut vite grimper jusqu’à plusieurs centaines d’euros.

Que pouvez-vous faire de ces meubles que vous ne voulez plus ? La plupart des communes, parfois via l’intercommunale responsable, proposent des collectes pour récupérer ces objets réutilisables. Vous pouvez aussi vous rendre dans des ressourceries qui donneront une seconde vie à vos objets.

Si ces meubles ne sont plus en assez bon état, vous pouvez les laisser dans le recypark près de votre domicile.