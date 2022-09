La saison des raclettes est (déjà) lancée: "Cette année, avec la météo, ça commence beaucoup plus tôt"

L'automne débute à peine, mais les repas d'hiver ont déjà du succès. Les fromagers remarquent déjà une augmentation des ventes de fromage à raclette, et cela bien plus tôt que prévu. Les restaurateurs spécialisés profitent aussi des conditions météos plus automnales.

Dans cette fromagerie liégeoise, les clients n'ont plus qu'un seul mot à la bouche. Les raclettes ont fait leur grand retour sur les tables, et ce, avec pratiquement un mois d'avance, la faute à la météo.

"C'est la toute première !", explique une cliente. "Une petite raclette, un petit verre de vin et c'est parti pour une superbe soirée !". "Dès que le froid s'installe un peu, on y pense. Cela tient chaud et c'est agréable", explique un autre amateur de fromage. À un point tel, que les commandes affluent de toute part.

"L'année passée, on avait commencé beaucoup plus tard dans la saison. Jusque mi-octobre, on n'avait pas fait grand-chose au niveau raclette. Cette année, ça commence beaucoup plus tôt", explique Chloé Praillet, employée de cette fromagerie.

Pour les restaurateurs, la saison est lancée

Ce fromager liégeois a même été en rupture de stock. "On s'est fait dévalisé pour le dire clairement", raconte Christophe Renard, artisan fromager. "On sent qu'on est bien lancé là".

Dans les restaurants, le constat est le même : la raclette s'installe bien avant l'hiver. "En dessous des 15 degrés, la demande est très importante. Pour nous, restaurateurs, la saison des raclettes est ouverte", explique Cesur Kaya, restaurateur.

Ambiance de fêtes de fin d'année : ce soir, sur les 50 réservations effectuées dans ce restaurant, une quarantaine de personnes mangeront une raclette.