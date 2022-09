Polish International - Clara Lassaux battue en huitièmes de finale par la tête de série N.1

(Belga) Clara Lassaux, 154e mondiale, a été sortie en huitièmes de finale (2e tour) du Polish International de badminton, vendredi à Lublin. La Belge de 21 ans s'est inclinée sur le score de 2 sets à 0 (21-14, 21-15) après 27 minutes de jeu devant la Taïwanaise Shuo Yun Sung, 60e au classement mondial et tête de série N.1 du tournoi polonais.

Jeudi, Elias Bracke a été sorti dès le premier tour. Classé 5e tête de série, notre compatriote, 159e mondial, a subi la loi du Taïwanais Chih Chieh Yang (BWT 387) en deux manches: 21-15 et 21-19. Lassaux et Bracke étaient les deux seuls badistes belges présents dans l'est de la Pologne. (Belga)