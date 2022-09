Retrival fête ses 25 ans et de nouvelles installations

(Belga) L'entreprise d'économie sociale Retrival a célébré vendredi soir son 25eme anniversaire et l'entrée dans de nouvelles installations à Couillet (Charleroi). Elle emploie aujourd'hui 35 personnes et est active dans la collecte de déchets électriques et électroniques ainsi que dans la déconstruction sélective de bâtiments.

Chaque année, Retrival collecte ainsi 3.500 tonnes de déchets électriques et électroniques. En parallèle, l'entreprise démonte et rassemble également 1.500 tonnes de déchets de bâtiments dont 400 sont valorisés dans des filières de réemploi. "Au début de nos activités, la collecte de déchets électriques et électroniques et la destruction sélective de bâtiment représentaient respectivement deux tiers et un tiers de nos activités. C'est désormais l'inverse", a indiqué Thibaut Jacquet, un des deux administrateurs de l'entreprise. L'entreprise tire l'essentiel de ses recettes de ces deux activités. "On perçoit également quelques subsides mais notre taux de subsidiation est faible puisqu'il est inférieur à 15%", a indiqué Thibaut Jacques. Retrival collabore avec les CPAS de la région de Charleroi pour recruter des stagiaires. Certains de ceux-ci sont ensuite engagés dans l'entreprise. L'entreprise répond régulièrement à des appels à projets. L'un de ceux-ci va l'amener à valoriser à l'avenir les châssis récupérés sur des bâtiments dans des serres qui seront ensuite mises en vente.