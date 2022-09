Amicaux internationaux - Le Maroc, futur advesaire des Diables Rouges, bat le Chili 2-0 en amical

(Belga) Le Maroc, adversaire des Diables Rouges au prochain Mondial, a battu le Chili 2-0 en match amical vendredi au stade Stade Cornellà-El Prat, dans la région de Barcelone.

Après un premier but de Hakimi refusé pour hors-jeu à la 53e minute, les Lions de l'Atlas ont ouvert le score sur penalty par Sofiane Boufal à la 66e minute. Abdelhamid Sabiri a porté le score à 2-0 à la 78e minute. Au Mondial au Qatar, le Maroc affrontera les Diables Rouges le dimanche 27 novembre. La Belgique aura auparavant affronté le Canada le mercredi 23 novembre. Le 3e match de poule des Diables est prévu le 1er décembre face à la Crotaie. Plus tôt dans la soirée, le Canada, qui s'est qualifié pour la Coupe du Monde pour la première fois depuis 1986, s'est imposé 2-0 face au Qatar en amical à Vienne. Après treize minutes, le score final était déjà acquis avec deux deux buts ayant une touche belge. En effet, l'attaquant du Club Bruges Cyle Larin a ouvert le score (4e) et l'ex-joueur de Gand Jonathan David a doublé l'écart (13e). (Belga)