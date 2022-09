Météo - Le week-end débute sous les gouttes

(Belga) Serait-ce Saule qui, se produisant sur la Grand-Place vendredi soir à l'occasion de la fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles, aura fait pleurer le ciel? Ce dernier ne s'en était, quoi qu'il en soit, toujours pas remis samedi matin. Le week-end a en effet débuté sous la pluie et celle-ci devrait persister tout au long de la journée.

L'ouest, en particulier, sera baigné par les averses, qui seront plus faibles dans les autres régions, prévoit samedi matin l'Institut royal météorologique (IRM). Outre le k-way, il faudra sortir la petite laine en certains endroits, comme les Hautes-Fagnes où le thermomètre n'indiquera pas plus de 13°C. Le centre du pays profitera pour sa part de maximum 18°C. Le vent, généralement modéré, soufflera assez fort en bord de mer. En soirée, les nuages se presseront encore au-dessus de nos têtes et lâcheront, ci et là, une fine pluie. Le temps deviendra ensuite sec et le ciel se parera de larges éclaircies sur le centre et l'ouest du pays. Le littoral, lui, continuera de faire grise mine sous un risque d'averse. Les minima oscilleront entre 5°C en Hautes-Fagnes et 12°C à la Côte, sous un vent faible à modéré. Dimanche s'annoncera par de larges éclaircies, sauf en Ardenne où des nuages bas se bousculeront et à la mer où les parapluies entameront un ballet entre les gouttes. Les températures varieront entre 12°C en Ardenne et jusqu'à 17°C ailleurs, sous un vent faible. (Belga)