"C'est une belle ouverture d'esprit": le festival "Made in Asia" attire des visiteurs de toutes les générations

Le temps d'un week-end, fans de mangas, jeux vidéo et cospalayers se donnent rendez-vous à Brussels Expo pour le festival Made in Asia. Lors de la dernière édition, c'était plus de 70.000 visiteurs qui avaient répondu présent.

"C'est une passion qu'on se transmet", explique un jeune visiteur. "Ma grand-mère regardait Naruto avant que je ne sois né par exemple. Cela traverse les époques !"

Une passion qui traverse les générations et qui permet à Christine de découvrir cette pop-culture qui passionne sa fille. "Elle connaît tout, mais moi non, j'apprends par elle", admet-elle. "Ca m'a ouvert l'esprit parce qu'ici tous les jeunes et moins jeunes s'habillent comme ils veulent et je trouve que c'est une belle ouverture d'esprit".

Un retour en enfance

Mais pour certains parents, accompagner les enfants à ce festival, c'est surtout se replonger en enfance. "Moi, je suis plus sur Goldorak, puisque j'ai 50 ans. Mais je suis mon fils et ma fille", explique un papa.

Les centaines de stands du festival fermeront leurs portes demain à 18 heures, clôturant un week-end d'activités diverses et variées, pour toute génération.