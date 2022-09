L'ouragan Fiona touche terre en Nouvelle-Écosse au Canada

(Belga) L'ouragan Fiona a touché terre tôt samedi sur la côte atlantique du Canada où les services météo se préparaient à une tempête qualifiée d'"historique", après avoir semé mort et destruction sur son passage dans les Caraïbes.

Selon le Centre national des ouragans américain (NHC), Fiona a touché terre tôt samedi dans la province de Nouvelle-Écosse (est du Canada) avec des vents supérieurs à 144 kilomètres/heure. "Fiona devrait affecter des parties du Canada atlantique aujourd'hui en tant que puissant cyclone ayant la force d'un ouragan et des impacts significatifs sont attendus en raison des vents violents, de l'onde de tempête et des fortes pluies", ajoute le NHC. Le Canada a émis plusieurs alertes météo pour la majeure partie de ses côtes orientales. À 09h00 GMT (11h00 HB), l'ouragan était situé à environ 210 kilomètres d'Halifax, la capitale de la Nouvelle-Écosse, et avançait vers le nord/nord-ouest à une vitesse de 65 km/heure, selon le Centre canadien de prévision des ouragans (CCPO). Le CCPO avait auparavant estimé que l'ouragan "devrait être un événement météo violent pour le Canada atlantique et l'est du Québec". Fiona devrait devenir "une tempête post-tropicale très intense" après avoir touché terre, produisant "de la pluie très forte et des vents violents" ainsi que de "grosses vagues". "Où il se classera dans les livres d'histoire, nous devrons le déterminer après les faits, mais ce sera certainement un événement historique et extrême pour l'Est du Canada", a déclaré vendredi lors d'une conférence de presse Bob Robichaud, météorologiste au sein du CCPO, qualifiant Fiona d'ouragan "majeur". (Belga)