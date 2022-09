Trois jeunes malvoyants belges dans l’espace... ou presque grâce à un camp spatial proposé par la NASA

C'est unee expérience qui sort du commun: trois jeunes malvoyants ont participé à un camp spatial organisé par la Nasa à Huntsville dans l'Alabama. Ces jeunes ont pu se mettre dans la peau d'astronautes en mission. Ils sont rentrés ce samedi matin en Belgique.

Au Space Camp, organisé par la NASA, Raphaël, 16 ans, réalise une sortie extravéhiculaire; ce moment où l’astronaute quitte le vaisseau en direction de l’espace...

Tout comme Raphaël, ils sont 142 jeunes malvoyants venus du monde entier à participer à des simulations de missions spatiales pendant six jours.

Dries, néerlandophone, participe pour la première fois à l’expérience. "C’est génial de rencontrer d’autres personnes malvoyantes venues d’autres pays et de pouvoir expérimenter l’espace d’une manière différente, affirme le jeune homme. On a pu voir le monde sous un autre angle…"





Deux programmes sont en réalité proposés aux étudiants: le camp spatial et "l’aviation challenge", pendant lequel les participants peuvent se mettre à la place d’un pilote grâce à un simulateur. "On a en face de nous un écran géant avec un projecteur qui se situe derrière nous en hauteur", explique Hugo qui a testé les deux aventures. "Ça projette les images de ce que l’on fait comme mouvements. Et on essaie tout simplement de voler!"





Ces voyages permettent notamment de nombreux apprentissages. "C’est avant tout une aventure humaine pour les petits Belges qui partent aux États-Unis, souligne Pierre de Rover, accompagnateur scolaire. Pendant ce camp ils vont apprendre à vivre ensemble, travailler ensemble, être solidaire pour résoudre toute une série de problématique."

Le voyage des accompagnateurs est financé par l’ASBL Éclat et les étudiants bénéficient d’une bourse américaine de la fondation Light house.