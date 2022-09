Jacques prend une décision radicale pour réduire ses factures d'énergies et déménage dans son camping car: "Je vis ici les trois-quarts du temps"

À 66 ans, Jacques a fait les calculs avec son fils: le retraité devrait payer 8.000 euros par an pour ses factures d'énergies, sans compter d'autres frais fixes. "8.000 euros divisés par 12, ça fait environ 700 euros. C'est la moitié de ma retraite. Je trouve que c'est un peu gros quoi. Alors la solution, c'est de vivre dans le camping car", nous confie-t-il.

Et il ne s'agissait pas de paroles en l'air. L'habitant d'Estaimpuis a réellement emménagé dans son camping car, garé juste en face de sa maison quatre façades. "Je vis ici (dans le camping car) les trois-quarts du temps. Ça me permet d'être très économe sans chauffage. Pour un petit 20 euros par semaine je me chauffe. Ça me permet aussi de faire à manger. J'ai la télé. Je suis bien quoi", nous confie-t-il.

Jacques va vivre dans son véhicule durant quelques semaines. Il partira dans le sud du Portugal à la fin octobre pour y passer l'hiver par un climat plus clément.

Découvrez notre rencontre avec Jacques et son témoignage complet dans notre reportage: