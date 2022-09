Le panneau d'interdiction du cruise control disparaît de la signalisation routière

(Belga) Le panneau d'interdiction du système de "cruise control" disparaît de la signalisation routière à partir du 1er octobre, rapportent plusieurs médias samedi.

Ce panneau, numéroté C48, interdisait aux automobilistes d'enclencher le mode de régulation de vitesse "cruise control". On le trouvait bien souvent aux abords de travaux sur l'autoroute afin d'éviter les accidents en bout de file. Le panneau C49 indiquait la fin de l'interdiction. "Il est impossible de vérifier si le "cruise control" est toujours utilisé ou pas, malgré l'interdiction. Le panneau ne fait en outre pas de distinction entre les simples systèmes de régulation de vitesse et les régulateurs de vitesse intelligents. Avec les progrès technologiques, ces derniers sont de plus en plus utilisés. Ils permettent aux automobilistes de rouler à une vitesse donnée, en s'adaptant au véhicule précédent par un freinage et une accélération automatiques. Interdire l'utilisation de ces systèmes serait contre-productif", selon la décision du ministre de la Mobilité. La Belgique était le seul pays à encore utiliser le panneau.