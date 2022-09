La cinquième saison de la série "The Crown" débutera le 9 novembre

(Belga) Très attendue, la cinquième saison de la série à succès "The Crown", qui relate le règne de la reine Elizabeth II, débutera le 9 novembre, a annoncé samedi l'équipe de la série sur le réseau social Twitter.

Ce nouveau volet devrait se concentrer sur les années 1990, une période agitée pour la souveraine décédée le 8 septembre dernier à l'âge de 96 ans. Cette décennie avait été marquée par la dégradation des relations entre la princesse Diana et le prince Charles, désormais roi Charles III, leur divorce et le décès, un an plus tard à l'âge de 36 ans, de Diana dans un accident de voiture à Paris alors qu'elle était poursuivie par des paparazzis. L'actrice britannique Imelda Staunton, âgée de 66 ans, endossera le rôle de la souveraine, jouée précédemment par Claire Foy et Olivia Colman. Jonathan Pryce l'accompagnera dans le rôle de son époux le prince Philip, tandis que Dominic West et Elizabeth Debicki prêteront leurs traits au prince Charles et à Lady Di. Depuis 2016, la série fait le bonheur des amateurs de la royauté, plongeant dans les coulisses de l'histoire tumultueuse de la famille royale britannique depuis l'accession au trône de la reine Elizabeth II en 1952. Extrêmement populaire, cette production a également son lot de détracteurs lui reprochant de déformer ou d'extrapoler la réalité à des fins scénaristiques. En hommage à la Reine, l'équipe de "The Crown" avait interrompu temporairement le tournage de la série à l'annonce de son décès. (Belga)