Les Philippines frappées par le super-typhon Noru

Le super-typhon Noru a commencé à frapper les Philippines dimanche, faisant redouter des inondations et des destructions de récoltes, et poussant des centaines de personnes à évacuer leurs maisons.

Le super-typhon a commencé d'infliger dans l'après-midi des vents violents et de fortes pluies à l'île principale de Luçon, très peuplée. Selon le service météorologique philippin, Noru a touché terre à 17h30 locales (11h30 HB) dans la municipalité de Burdeos sur les îles Polillo, qui font partie de la province de Quezon. Accompagné de vents de 195 km/h, Noru, appelé Karding aux Philippines, est le plus puissant typhon enregistré cette année dans le pays.Il s'est renforcé avec une rapidité "sans précédent" selon le service météorologique national. "Nous demandons aux résidents des zones en danger d'obtempérer aux appels à évacuer quand c'est nécessaire", a déclaré le chef de la police des Philippines, le général Rodolfo Azurin. Les Philippines sont frappées par une vingtaine de typhons chaque année, phénomène qui a tendance à s'aggraver en raison du changement climatique, selon les scientifiques. Il y a neuf mois, un autre super-typhon avait fait plus de 400 morts dans le centre et le sud du pays. Un typhon est qualifié de "super-typhon" quand ses vents dépassent une certaine vitesse, le seuil variant selon les services météorologiques nationaux (aux Philippines ce seuil est de 185 km/h). La vitesse des vents accompagnant Noru a augmenté de 90 km/h en seulement 24h, une intensification "sans précédent", a estimé le prévisionniste météo Robb Gile.