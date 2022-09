Ouragan Fiona - L'ouragan Fiona coûte la vie à deux personnes au Canada

(Belga) Le passage de l'ouragan Fiona sur la côte atlantique du Canada samedi a coûté la vie à deux personnes, affirme TVA Nouvelles. Il a également fait de nombreux dégâts.

Selon la Gendarmerie royale du Canada (GRC), une des victimes est une femme de 73 ans, emportée par les eaux. L'ouragan a détruit sa maison de Channel-Port aux Basques et elle était portée disparue. Les sauveteurs ont retrouvé son corps dimanche. Une personne résidant sur l'Île-du-Prince-Édouard est aussi décédée mais on n'en sait pas plus sur son identité. (Belga)