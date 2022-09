En tournée pour son nouveau spectacle, Pierre-Emmanuel alias PE retourne aux sources: "J’adore jouer en Belgique"

Invité RTL INFO avec Vous. PE ou Pierre-Emmanuel est venu présenter son spectacle PE raconte des histoires drôles.

Sur le plateau de RTL INFO avec Vous, PE est venu donner quelques clés de son nouveau spectacle pour lequel il sillonne les plus grands festivals et scènes européennes, de Liège à Montreux en passant par le Canada. Il revient cet automne dans son pays d'origine.

"J’adore jouer en Belgique", affirme le comique qui s’est notamment fait connaître publiant des capsules sur les réseaux sociaux pendant les confinements. "Quand il se passe quelque chose de particulier ou d’inattendu, je retombe plus facilement sur mes pattes en Belgique qu’ailleurs."

Les dates pour ce show s’enchaînent donc à un rythme soutenu pour PE. Comment tient-il? "L’alcool!" plaisante-t-il, même s'il confirme un grand côté fêtard, avant de supposer que c'est l’amour du métier qui le guide. "J’aime ça (...) Il y a une grosse d’énergie positive et l’adrénaline fait que c’est génial."

De vraies anecdotes

Venu présenter son spectacle Pierre-Emmanuel raconte des histoires drôles, ce dernier explique qu’il s’inspire "d’histoires se sont déroulées". "Par exemple, je suis devenu papa, j’ai découvert tout un univers: pour la première fois de ma vie je suis allé chez un gynécologue, ça a été une découverte très intéressante qui permet de faire des blagues", indique-t-il sur le plateau de RTL INFO.

Les réseaux sociaux sont également une grande source d'inspiration pour l'humoriste, notamment les influenceurs. S'il y en a évidemment "des bons", il aime s'amuser de la crédulité des autres. Il s'explique: "J’ai été vendeur dans une autre vie, et ce que j’aime bien c’est de m’attaquer aux produits qu’ils proposent, (...) Par exemple il y a un influenceur qui proposait du thé pour mincir et son argument c’était de dire ‘Vous allez perdre 20 kilos pour jour pendant 20 jour’… A aucun moment quelqu’un lui a dit qu’il était en train de dire une grosse connerie ? Là je me suis dit qu’il y avait moyen de faire des blagues."

Mais ces mêmes réseaux sociaux lui valent parfois des menaces après publication. "Malheureusement, ça nous déshumanise un peu… Quand on est derrière son ordinateur, on oublie que de l’autre côté il y a aussi un être humain."

Ami des stars

PE revient aussi sur ses débuts, notamment lorsqu’il faisait les premières parties d’autres grandes humoristes : Gad Elmaleh, Kev Adams, Jérémy Ferrari… "Ils sont vraiment bien, ils sont normaux en fait", livre Pierre-Emmanuel qui précise ensuite: "J’ai eu un coup de cœur pour Patrick Timsit, je me suis dit après que c’était dommage que les gens ne le connaissent pas dans la vraie vie parce qu’il a un humour très trash mais en fait c’est un agneau, il est tout doux."

Un constat qui permet de conclure au comique qu’il est parfois préférable de rester dans des petites salles plutôt que sur de grandes scènes. "On est en proximité avec le public, ça permet de garder les pieds sur terre et de montrer que c’est parce que tu es devenu que tu deviens quoi que ce soit", fait-il remarquer. "Ce sont juste des êtres humains normaux, comme tout le monde."