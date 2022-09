Un ouvrier intoxiqué au CO décède à Tihange

Trois personnes ont été intoxiquées au monoxyde de carbone lundi à Tihange, ont signalé les pompiers de la zone de secours Hemeco et la zone de police de Huy. Une des victimes, un ouvrier, est décédée. Celui-ci effectuait des travaux d'aérogommage, une sorte de sablage, dans une habitation de la rue Arbre Sainte-Barbe. L'opération concernait les escaliers du bâtiment, et un manque d'aération lié à un groupe électrogène a intoxiqué l'homme, l'occupante des lieux et le gérant d'un magasin situé à proximité et venu prêter main forte.

Les pompiers sont intervenus à 12h23 avec une autopompe, un véhicule officier, trois ambulances, un hélicoptère et un véhicule du SMUR. Les trois victimes ont été transportées au CHR de Huy et plusieurs animaux, principalement des chiens et des chats, ont également été pris en charge.

Âgé de 47 ans et originaire d'Amay, l'ouvrier intoxiqué est décédé malgré la tentative de réanimation des secours.